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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAL ATLAMIŞ

Serdal Atlamış

Türkiye İşçi Partisi
Serdal Atlamış
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı