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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HELİN İLCEK

Helin İlcek

Türkiye İşçi Partisi
Helin İlcek
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı