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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH NİYAZİOĞLU

Fatih Niyazioğlu

Türkiye İşçi Partisi
Fatih Niyazioğlu
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı