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Duygu Yılmaz
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Seda Aşkın
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Ahmet Faruk Ulaş
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Mesut Koyun
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Utku Alemdaroğlu
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Dila Akar
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Meryem Mazman Kartal
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Onur Can Gürbüz
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Eda Bahar Kocabeyler
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Hüseyin Evgin
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Oğuzcan Kılıç
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Mehmet Selim Akman
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Mustafa Çelik
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Semih Akkırcık
Türkiye İşçi Partisi
Adana
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Eren Ararat
Türkiye İşçi Partisi
Adana