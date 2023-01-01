2023
CUMHURBAŞKANI

Açılan Sandık Oranı: %0

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhur İttifakı %0

Muharrem İnce

Memleket Partisi %0

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı %0

Sinan Oğan

Ata İttifakı %0

Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

2023
MİLLETVEKİLİ

Açılan Sandık Oranı: %0
AK PARTİ
%0
CHP
%0
MHP
%0
İYİ PARTİ
%0
Memleket
%0
Yeşil Sol Parti
%0
Sol Parti
%0
Yeniden Refah
%0
Zafer Partisi
%0
TKH
%0
TKP
%0
BBP
%0
AP
%0
TİP
%0
HKP
%0
Millet
%0
HAK-PAR
%0
VATAN
%0
Gençparti
%0
YP
%0
AB
%0
ANAP
%0
GBP
%0
Milli Yol
%0
BĞMSZ
%0

Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

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