Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURAN KIRKGÖZ

Duran Kırkgöz

Halkın Kurtuluş Partisi
Duran Kırkgöz
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı