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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF CEREN ÇINĞI OLKUN

Elif Ceren Çınğı Olkun

Halkın Kurtuluş Partisi
Elif Ceren Çınğı Olkun
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı