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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT EFE SARIYER

Mert Efe Sarıyer

Halkın Kurtuluş Partisi
Mert Efe Sarıyer
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı