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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ

Dilek Özdemir Boyraz

Halkın Kurtuluş Partisi
Dilek Özdemir Boyraz
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı