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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ KENDİRCİ

Ali Kendirci

Halkın Kurtuluş Partisi
Ali Kendirci
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı