Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜLYA AR

Hülya Ar

Halkın Kurtuluş Partisi
Hülya Ar
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı