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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LEVENT CEYLAN

Levent Ceylan

Halkın Kurtuluş Partisi
Levent Ceylan
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı