-
Ayşe Özer
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Mehmet Ünver
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Huriye Tekin
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
İbrahim İniş
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Hasan Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Emine Kuşcu
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Serap Şahbaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Abdullah Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Birol Alp
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Levent Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Mehmet Öncül
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Ahmet Okur
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya
-
Anılcem Karagedik
Halkın Kurtuluş Partisi
Konya