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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAZAL GÖL

Hazal Göl

Halkın Kurtuluş Partisi
Hazal Göl
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı