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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA TAŞAR

Mustafa Taşar

Halkın Kurtuluş Partisi
Mustafa Taşar
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı