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Deniz Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Veli Taşkın
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Hatice Gül Esmer
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Dilek Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Mesut Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Ramazan Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Mehmet Yüce
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Yılmaz Avcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Mehmet Erlale
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Halil Maşa
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Zeki Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Ali Demir
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Hurşit Türkkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
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Erkan Sarıoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep