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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ÖZGÜR

Hüseyin Özgür

Halkın Kurtuluş Partisi
Hüseyin Özgür
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı