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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELAT KURT

Selat Kurt

Halkın Kurtuluş Partisi
Selat Kurt
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı