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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARİF KOÇ

Arif Koç

Halkın Kurtuluş Partisi
Arif Koç
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı