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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAKİR POLAT

Şakir Polat

Halkın Kurtuluş Partisi
Şakir Polat
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı