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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESMA ÖZKAHRAMAN

Esma Özkahraman

Halkın Kurtuluş Partisi
Esma Özkahraman
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı