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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN YAPIK

Ercan Yapık

Halkın Kurtuluş Partisi
Ercan Yapık
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı