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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBİL BAHİM ATİLA

İbil Bahim Atila

Hak ve Özgürlükler Partisi
İbil Bahim Atila
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı