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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYLEM DÜZGÜN YALÇIN

Eylem Düzgün Yalçın

Hak ve Özgürlükler Partisi
Eylem Düzgün Yalçın
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı