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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMAL CANBAY

Cemal Canbay

Hak ve Özgürlükler Partisi
Cemal Canbay
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı