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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN ZENGİN

Özcan Zengin

Hak ve Özgürlükler Partisi
Özcan Zengin
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı