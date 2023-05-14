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ANASAYFA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    KOCAELİ / İZMİT
    %0 Detay
  • 2
    KOCAELİ / DARICA
    %0 Detay
  • 3
    KOCAELİ / ÇAYIROVA
    %0 Detay
  • 4
    KOCAELİ / GEBZE
    %0 Detay
  • 5
    KOCAELİ / KÖRFEZ
    %0 Detay
  • 6
    KOCAELİ / GÖLCÜK
    %0 Detay
  • 7
    KOCAELİ / DERİNCE
    %0 Detay
  • 8
    KOCAELİ / KARTEPE
    %0 Detay
  • 9
    NEVŞEHİR / MERKEZ
    %0 Detay
  • 10
    RİZE / MERKEZ
    %0 Detay

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı