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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMRA ŞAHAN

Semra Şahan

Hak ve Özgürlükler Partisi
Semra Şahan
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı