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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEYHAN YILDIRIM

Ceyhan Yıldırım

Hak ve Özgürlükler Partisi
Ceyhan Yıldırım
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı