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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZ AKGÜL

Cengiz Akgül

Hak ve Özgürlükler Partisi
Cengiz Akgül
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı