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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SAİT OĞRAK

Mehmet Sait Oğrak

Hak ve Özgürlükler Partisi
Mehmet Sait Oğrak
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı