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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET SEKMEN

Ahmet Sekmen

Hak ve Özgürlükler Partisi
Ahmet Sekmen
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı