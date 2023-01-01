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Necati Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Abdulaziz Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Pınar Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Ahmet Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Reşat Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Ahmet Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Hamiyet Tokuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Mehmet Ali Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Leyla Kurt
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Selman Deniz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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İnan Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Ahmet Sekmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Ferhat Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
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Nurhayat Akkuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya