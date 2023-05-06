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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÜMÜŞHANE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 100,853 | Katılım Oranı: %80.05
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.0760,421 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %12.8210,049 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.026,291 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.611,266 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.33259 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14109 oy
%100
Seçmen Sayısı: 99,333 | Katılım Oranı: %72.09
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.0652,535 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.8116,663 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.14796 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 61,477 oy 0
Millet İttifakı
%0 16,329 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%57.02 44,961 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%20.94 16,516 oy 0
İyi Parti
%11.56 9,119 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%7.13 5,624 oy 0
Saadet Partisi
%2.01 1,586 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.83 654 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.28 220 oy 0
Vatan Partisi
%0.23 178 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı