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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT AKASYA

Murat Akasya

Güç Birliği Partisi
Murat Akasya
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı