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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEVLÜT TÜRKMEN

Mevlüt Türkmen

Güç Birliği Partisi
Mevlüt Türkmen
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı