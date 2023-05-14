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Hakan İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Canberk Baltacı
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Sergen Bedel
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Faruk İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Hasret İlğen
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Elif İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Evin Elalmış
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Ercan Dilekçi
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Serkan Yıkılmaz
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Yiğithan Koyuncu
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Kardelen Bilgin
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Emrullah Çevik
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
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Gülsaat Çevre
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge