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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REMZİ ERCİYAS

Remzi Erciyas

Güç Birliği Partisi
Remzi Erciyas
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı