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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜZEYİR YILDIRIM

Üzeyir Yıldırım

Güç Birliği Partisi
Üzeyir Yıldırım
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı