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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZİF HEZER

Nazif Hezer

Güç Birliği Partisi
Nazif Hezer
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı