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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİLAL ELTAŞ

Hilal Eltaş

Güç Birliği Partisi
Hilal Eltaş
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı