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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN KAPLAN

Ayhan Kaplan

Güç Birliği Partisi
Ayhan Kaplan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı