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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VELİ KESKİN

Veli Keskin

Güç Birliği Partisi
Veli Keskin
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı