Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH GÜVEN

Salih Güven

Güç Birliği Partisi
Salih Güven
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı