Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN BALTA

Hüseyin Balta

Güç Birliği Partisi
Hüseyin Balta
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı