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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL ÖZTÜRK

İsmail Öztürk

Güç Birliği Partisi
İsmail Öztürk
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı