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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İPEK MERT

İpek Mert

Güç Birliği Partisi
İpek Mert
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı