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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VAHAP LEVENT

Vahap Levent

Güç Birliği Partisi
Vahap Levent
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı