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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURÇİN ŞAHİNDUR

Burçin Şahindur

Genç Parti
Burçin Şahindur
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı