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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMRA SALCI

Semra Salcı

Genç Parti
Semra Salcı
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı